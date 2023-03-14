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السويد تعلن قرب انضمام فنلندا إلى «الناتو»

علما فنلندا و«الناتو»
14 مارس 2023 19:52

أقرّ رئيس الوزراء السويدي، اليوم الثلاثاء، بأنّ احتمال انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبل السويد ارتفع، خصوصاً بسبب اعتراض تركيا على عضوية ستوكهولم.

وقال رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون في مؤتمر صحفي «زاد احتمال حدوث ذلك بإيقاعات مختلفة».

وأضاف «من الواضح أنّ خلال الأسابيع القليلة الماضية أعرب الجانب التركي عن استعداده (للموافقة على انضمام) فنلندا، ولكن ليس السويد».

ما زالت السويد وفنلندا المرشحتان لعضوية الحلف منذ عام على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا تأملان في الانضمام إلى صفوفه قبل قمة «الناتو» المقبلة في فيلنيوس في يوليو.

لكن الطريق مفتوح إلى حد كبير أمام هلسنكي، في حين ما زالت تركيا تعارض انضمام ستوكهولم، على الرغم من استئناف المحادثات الأسبوع الماضي في بروكسل.

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المصدر: وكالات
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