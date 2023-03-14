بولندا تدرس خطوة غير مسبوقة بشأن تسليح أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر في منطقة دونباس
14 مارس 2023 19:11
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، إن بولندا ربما تمنح أوكرانيا طائرات "ميج-29" المقاتلة في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، مشيرا إلى أن حلفاء كييف يقتربون من اتفاق حول الخطوة المقبلة في دعمهم العسكري لأوكرانيا.
وقالت بولندا إنها ستكون مستعدة لإرسال مقاتلات "ميج-29" سوفييتية التصميم في إطار تحالف من عدة دول. لكن لم يتضح الوقت الذي قد تستغرقه هذه العملية في ظل اتباع حلفاء كييف نهجا حذرا في نقل الطائرات المقاتلة.
وتطلب أوكرانيا تزويدها بطائرات مقاتلة وهو ما ترفض الدول الغربية حتى الآن الموافقة عليه.
وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي "ربما يحدث ذلك في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة"، وذلك ردا على سؤال عن المدة التي ستستغرقها وارسو لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات.
وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، يوم الخميس الماضي، إن نظيره البولندي أخبره، في اجتماع للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، أن وارسو ستوافق على إجراء مشترك لتسليم أوكرانيا مقاتلات ميج-29 إلى كييف.
وأضاف ناد أن الوقت قد حان أيضا لسلوفاكيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت سترسل مقاتلات إلى أوكرانيا.
وسبق أن أرسلت بولندا 14 دبابة من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع لأوكرانيا.
وقال بافل سروت مدير مكتب الرئيس البولندي، عند سؤاله يوم الخميس عن عدد طائرات "ميج-29" التي ربما ترسلها وارسو، "بكل تأكيد لن تكون" 14 طائرة.