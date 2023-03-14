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بعد مقترح روسيا.. المشاورات متواصلة بشأن اتفاق «تصدير الحبوب»

جزء من تفتيش الأمم المتحدة سفينة محملة بالحبوب قادمة من أوكرانيا (أرشيفية)
14 مارس 2023 19:07

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن "المشاورات" متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط بدلًا من 120 يومًا كما جرت عليه الأمور منذ توقيع الاتفاق.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي "ستفعل الأمم المتحدة كلّ ما في وسعها للحفاظ على الاتفاقية كما هي وضمان استمرارها".

وأشار إلى أن "المشاورات ... مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة"، دون أن يحدّد ما سيحصل عندما تنتهي صلاحية الاتفاق في 18 مارس بعدما مُدّد 120 يومًا في الخريف.

وردًا على سيل من الأسئلة من الصحافيين في جنيف، قال "سنرى السبت ما سيحصل".

الاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، بعد محادثات مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان في جنيف، أن موسكو "لا تُعارض تمديدًا جديدًا لمبادرة البحر الأسود بعد انتهاء تمديدها الثاني في 18 مارس، لكن لمدة 60 يومًا فقط".

لكن كييف اعتبرت أن تمديد الاتفاقية مدة 60 يومًا "يتعارض" مع ما اتُفق عليه.

 

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