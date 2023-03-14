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تايوان تعرض أول مسيّرة متفجّرة من صنعها

مضيق تايوان
14 مارس 2023 17:58

كشفت تايوان الثلاثاء عن أول طائرة مسيّرة متفجّرة من صنعها تشبه طرازا أميركيا مُستخدما في أوكرانيا، وسط ضغوط عسكرية تمارسها الصين على الجزيرة.

وعرض "معهد شونغ-شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا" التابع للجيش المسيرة الجديدة، وهي ذخيرة متنقلة تشبه طائرة "سويتشبلايد 300" الأميركية التي يستخدمها حاليًا الجنود الأوكرانيون في النزاع.

وأشار المعهد إلى أن هذه الطائرة المصنّعة في تايوان والصغيرة بما يكفي لحملها في حقيبة ظهر، يمكنها أن تحلّق في الجو لمدة 15 دقيقة. مثل كل المسيرات من هذا النوع، يمكن استخدامها مرة واحدة فقط وتتدمّر ذاتيًا من الضربة الأولى.

وأوضح تشي لي-بين، وهو رئيس قسم الأبحاث حول أنظمة الطيران في الهيئة العسكرية، أن المسيّرة "خفيفة الوزن ومحمولة (وتشبه) قنبلة يدوية كبيرة قادرة على الطيران".

ولفت إلى أن تايوان تعمل أيضًا على تطوير جيل جديد من "المسيّرات الانتحارية"، بما فيها مسيّرات أكبر لشنّ هجمات على مسافات أطول.

 

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