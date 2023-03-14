العراق يؤكد حرصه على إنجـاح مهمـة بعثـة حلـف الناتو في البلاد

جدد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ، اليوم الثلاثاء ، حرص العراق على إنجـاح مهمـة بعثـة حلـف شمالي الأطلسي (الناتو) فـي الـعـراق. وأثنى الوزير العراقي ، خلال اجتماعه مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي ، على مهام بعثـة الحلف في تدريب قوات الأمن العراقيَّة وتقديم المشورة العسكريَّة بالتعاون مع وزارة الدفاع ومُستشاريَّة الأمن القوميّ فضـلاً عـن البـدء بمشاريع جديدة منها دعـم العراق فـي مجـال الأمن السيبرانيّ.

وأعـرب الفريـق ايانوتشـي عـن سعادته بالتعاون المُثمر بين الجهات العراقيَّة المعنيَّة وبعثـة حلف النـاتـو فـي الـعـراق فـي تسهيل مهـام البعثـة لتحقيق أهدافها.

ودعا إلى أهميَّـة أمن واستقرار العراق بالنسبة للمنطقة ولحلف الناتو ورغبـة الحلف فـي توطيد العلاقات مـع الـعـراق فـي المرحلـة القادمـة علـى المُستوى السياسيّ، وعـدم اقتصـارها على المُستوى العسكريّ والأمنيّ. وحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ، تم مُناقشة أهميَّة زيارة وزير الخارجيَّة فؤاد حسين المُرتقبة إلى بروكسل الشهر الحالي واللقاء مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج.