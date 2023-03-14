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الكرملين: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة

رجل يقف في حفرة خلّفها قصف جوي قرب كييف
14 مارس 2023 16:16

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن إلا بالقوة العسكرية، وإن كييف بحاجة إلى تقبل "الحقائق الجديدة" على الأرض قبل أن يتسنى التوصل إلى تسوية سلام.

ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "علينا تحقيق أهدافنا. لا يتسنى تحقيق هذا في الوقت الراهن إلا بالوسائل العسكرية نظرا للموقف الحالي للنظام الحاكم في كييف".

 

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