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لافروف: الغرب يحاول تحميل روسيا مسؤولية مآسي العالم

سيرغي لافروف
14 مارس 2023 16:01

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا تتصرف وفقا للإملاءات الأميركية، والغرب يحاول فرض قيمه وقواعده على الجميع ويحاول شيطنة روسيا، وتحميلها مسؤولية كل المآسي في العالم.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر التأسيسي لحركة "محبو روسيا" في موسكو.

وقال لافروف إن المرحلة الراهنة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر، مضيفا أن روسيا لا تتعاون مع أحد ضد أحد، ولا نطلب من أحد أن يتخذ أي موقف محدد.

وتابع: "نحن كبار، والجميع بإمكانهم أن يكونوا آراءهم المستقلة، ويتخذوا مواقفهم".

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المصدر: وكالات
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سيرغي لافروف
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