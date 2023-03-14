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الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين

الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
14 مارس 2023 15:26

 أعلنت وزارة الخارجية الصينية إعادة فتح حدود البلاد بالكامل أمام الزوار، بعد انتهاء الإجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "سيتم إصدار جميع أنواع التأشيرات للأجانب مرة أخرى" اعتبارا من غدا الأربعاء. وأعادت الصين فتح حدودها في مطلع يناير الماضي بعد ثلاث سنوات من التدابير الصارمة المرتبطة بمكافحة الجائحة، ولكن في البداية للمسافرين من رجال الأعمال وللزيارات العائلية.

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ويمكن للسائحين الآن السفر بانتظام إلى الصين. كما سيتم السماح مجددا بدخول بعض مناطق الصين دون تأشيرة. وذكر البيان أنه يمكن إعادة استخدام التأشيرات طويلة الأجل الصادرة قبل إغلاق الحدود في 28  مارس 2020.

المصدر: د ب أ
الصين
فيروس كورونا
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