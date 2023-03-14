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الأمم المتحدة: المشاورات مستمرة مع كل الأطراف بشأن اتفاق الحبوب

سفن تنتظر التفتيش في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود
14 مارس 2023 14:27

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن مشاورات غير رسمية مستمرة بين المنظمة الدولية والأطراف المعنية باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بشأن تمديده، مضيفا أن المباحثات الشخصية وجها لوجه مع روسيا انتهت.
ورد متحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي يديره مارتن جريفيث على أسئلة رويترز عبر البريد الإلكتروني قائلا "المحادثات انتهت أمس حسب المتفق عليه لكن المشاورات مستمرة مع جميع الأطراف".

والتقى جريفيث والمسؤولة التجارية البارزة بالأمم المتحدة ريبيكا جرينسبان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين في جنيف أمس الاثنين حيث اقترح الأخير تجديد الاتفاق لمدة 60 يوما، وهي نصف مدة التجديد السابق.

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