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الإمارات

سلطان النيادي يرسل رسالة إلى الإمارات من الفضاء

سلطان النيادي يرسل رسالة إلى الإمارات من الفضاء
14 مارس 2023 12:29

أرسل سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، رسالة في حب الوطن، من محطة الفضاء الدولية.

وقال سلطان النيادي عبر تويتر: "على الأرض، أينما ذهبت تقودني خطاي إلى وطني الحبيب.. وفي الفضاء، كيفما نظرت تبقى الإمارات وجهتي ومحطّ أنظاري.. 🇦🇪"

وبدأت مهمة سلطان النيادي، التي تعد أول مهمة طويلة الأمد لرائد فضاء عربي، على متن محطة الفضاء الدولية، في الثاني من مارس الجاري، والتي تسمى «مهمة crew-6».

وتعد «مهمة crew-6» أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي
الفضاء
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