الأربعاء 15 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قمة تجمع رئيس كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الياباني

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
14 مارس 2023 10:25

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء، أن الرئيس سوف يعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو بعد غد الخميس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مستشار الأمن القومي كيم سونج هان القول للصحفيين إن القمة، التي سوف تتبعها مأدبة عشاء، ستعقد في اليوم الأول من زيارة يون لليابان التي تستمر يومين.

وقال كيم خلال مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي " هذه الزيارة دلالة على أن العلاقة بين كوريا الجنوبية واليابان، التي كانت متوترة حتى الآن، دخلت مرحلة التطبيع بصورة جادة".

 

أخبار ذات صلة
كوريا الشمالية تطلق «صاروخين باليستيين»
«اقتصادية أبوظبي» تستعرض فرص الاستثمار بالإمارة
المصدر: وكالات
اليابان
طوكيو
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
الإمارات
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
اليوم 03:00
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
اليوم 03:00
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
الإمارات
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
اليوم 03:00
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
الإمارات
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©