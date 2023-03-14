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روسيا: اتفاق تصدير الحبوب سيمدد تلقائياً

حصاد محصول القمح في حقل بالقرب من قرية زغوريفكا
14 مارس 2023 09:35

ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية اليوم الثلاثاء، أن اتفاقا يتيح التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود سيجري تمديده تلقائيا بعد انتهاء العمل به يوم 18 مارس، ما لم يوجد اعتراض لدى أي من الأطراف المشاركة فيه.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن أيا من الأطراف المشاركة في الاتفاق لم يشر إلى انسحابه حتى الآن.
وأشارت روسيا أمس الاثنين إلى موافقتها على تجديد الاتفاق لكن لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق البالغة 120 يوما. وتعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما يمكنها لضمان استمرار الاتفاق.

نقلت تاس عن المصدر قوله "ما لم يكن لدى الأطراف اعتراضات فسيستمر الاتفاق بعد 18 مارس".
وقال المصدر إن مدة تمديد الاتفاق لا تهم.
وتابع "لو تم تمديد الاتفاق 60 يوما فسيستمر العمل به بعد 18 مارس وبعد 60 يوما ربما يثير أحد الأطراف مسألة إنهائه".

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المصدر: وكالات
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