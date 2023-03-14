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زيلينسكي: الوضع صعب جداً في الشرق

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
14 مارس 2023 08:49

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مستقبل بلاده يتوقف على نتيجة المواجهات الجارية في جهة الشرق، بما يشمل باخموت وحولها، بينما تكثف القوات الروسية حملتها الشتوية للسيطرة عليها.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي أمس الاثنين "الوضع صعب جدا في الشرق.. مؤلم جدا. واعتاد زيلينسكي إلقاء خطاباته ليلا منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من عام.

وقال جنود أوكرانيون أمس الاثنين إنهم يصدون هجمات قرب كريمينا شمالي باخموت.
وفي غابة على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من الجبهة، دوت أصوات المدافع مستهدفة مراكز باتجاه الشمال الشرقي. ودوت الانفجارات بصفة مستمرة.

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المصدر: وكالات
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