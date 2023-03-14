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بايدن يدعو سوناك لزيارة واشنطن

بايدن وريشي سوناك خلال اجتماع في سان دييغو، كاليفورنيا
14 مارس 2023 07:39

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لزيارة واشنطن في يونيو حسبما أعلن البيت الأبيض، الاثنين.
كان الزعيمان موجودين في سان دييغو بالولايات المتحدة لمناسبة شراء أستراليا غواصات.

وقال البيت الأبيض في بيان "ناقش الرئيس ورئيس الوزراء (سوناك) أهمية الاستمرار في تعميق العلاقة الاقتصادية القوية والمرنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة". وأشار إلى أن "الرئيس بايدن دعا رئيس الوزراء سوناك للحضور إلى واشنطن في يونيو لمواصلة هذا النقاش".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستعملان وتستثمران معا لقيادة التحول نحو الطاقة الخضراء وتعزيز صناعات المستقبل وتعزيز مرونة اقتصاداتنا".

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المصدر: وكالات
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