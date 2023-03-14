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الصين تستأنف إصدار تأشيرات الدخول للأجانب

مسافرون عبر مطار بكين
14 مارس 2023 07:33

قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إنها ستستأنف إصدار تأشيرات الدخول بمختلف أنواعها للأجانب اعتبارا من يوم غد الموافق 15 مارس، في الوقت الذي تواصل فيه الصين إعادة فتح حدودها بعد إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا استمرت ثلاث سنوات.

وأضافت السفارة في بيان أمس الاثنين إن الصين سترفع أيضا قيود التأشيرات على مختلف المواقع، بما في ذلك جزيرة هاينان، والسفن السياحية التي تمر عبر ميناء شنغهاي.
وتابع البيان أنه سيجري أيضا استئناف السماح بدخول الأجانب من دون تأشيرة إلى إقليم قوانغدونغ من هونج كونج ومكاو.
وشهدت الصين، التي ألغت سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر، وفتحت حدودها بعد ذلك بشهر، ارتفاعا حادا في رحلات السفر خلال الشهرين المنصرمين.

وأشار زعماء الصين إلى تغلب الدولة على طفرة في الإصابات بكوفيد-19 في الآونة الأخيرة والتي شهدتها على مدى شهور.

وقال رئيس مجلس الدولة الجديد لي تشيانغ أمس الاثنين إن الصين استغرقت أقل من شهرين لتحقيق "تحول سلس" في تعاملها مع كوفيد-19 مضيفا أن استراتيجياتها وإجراءاتها كانت صحيحة تماما.

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المصدر: وكالات
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