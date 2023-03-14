الأربعاء 15 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

موضوعية
14 مارس 2023 07:13

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 6.2 درجة ضرب شرق بابوا غينيا الجديدة اليوم الثلاثاء.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 448 كيلومترا باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي من العاصمة بورت مورزبي وعلى عمق 200 كيلومتر تقريباً. 

أخبار ذات صلة
انطلاق فعاليات حملة "جسور الخير" لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا
زلزال يضرب وسط تركيا
المصدر: وكالات
زلزال
رصد الزلازل
بابوا غينيا الجديدة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
الإمارات
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
اليوم 03:00
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
اليوم 03:00
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
الإمارات
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
اليوم 03:00
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
الإمارات
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©