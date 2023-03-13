الإمارات تطالب بإعلاء صوت التسامح والتعايش والسلام

المنامة (الاتحاد)

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة البرلمانيين بإعلاء صوت التسامح والتعايش والسلام، مشيرةً إلى أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» تعتبر تأكيد على إرساء قواعد جديدة تقوم على احترام الاختلاف وإعلاء قيم التعاون المتبادل.

وأكد معالي صقر غباش أمام الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مملكة البحرين، أنه ليس من سبيلٍ للوصولِ إلى عالمٍ يتشاطرُ فيه الجميعُ المسؤوليات ويتحملهُا غيرَ إعلاءِ صوتِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ، لنعيشَ معاً تحتَ سقفِ «بيتِ الإنسانيةِ العالميةِ».

وأشار معاليه إلى أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» تعتبر تأكيداً على إرساءِ قواعدَ جديدة تقومُ على احترامِ الاختلافِ، وإعلاءِ قيمِ التعاونِ المتبادلِ، وتجريمِ إكراهِ الناسِ على ثقافةٍ معينةٍ، أو فرضِ أسلوبٍ حضاريٍ لا يقبلهُ الآخر.

وطالب معالي صقر غباش في كلمته البرلمانيين على مستوى العالم للعملِ في خطينِ متوازيين ومتكاملين، أولهُما على المستوى الوطني لسنِّ أو تشريعِ ما يُلزمُ مِنَ القوانينِ التي مِنْ شأنِها تحقيقِ المساواةِ والعدلِ بين جميعِ فئاتِ المجتمعِ الواحدِ وتجريمِ خطاباتِ العنفِ والكراهيةِ والتطرفِ، وثانيهُما على المستوى الدولي من خلال الاتفاقِ على منظومةٍ دوليةِ تُحددُ ماهيةِ قيمِ التسامحِ والتعايشِ الدوليةِ وتَرسمُ الخطوطَ الحمراءَ لكلِّ عوامل ومكونات العنف والتطرفِ والكراهيةِ باعتبارها في الأصل سلوكيات دخيلة على جميع الأديان وعلى ثقافات الأمم.

وأشار معاليه الى أنَّ «العالمَ أصبحَ في أغلبِ ممارساتِه عالماً رقمياً، وأنَّ التواصلَ بين الشعوبِ قدْ أصبحَ في جزءٍ كبيرٍ منه افتراضياً بكلِّ ما قدْ يحملُهُ ذلك أحياناً مِنْ تزييفٍ للوقائعِ على الأرضِ،

فإننا ملزَمونَ بصفتِنا البرلمانيةِ ايضاً بالعملِ والتنسيقِ مع مؤسساتِنا الوطنيةِ المختلفةِ، ومع المؤسساتِ الدوليةِ المعنيةِ، لاسيما الإعلاميةِ والثقافيةِ، لوضعِ إطارٍ عامٍ لمفاهيمِ الممارسة السليمة لحريةِ الرأي والتعبيرِ والنشرِ بما يضمنُ حقَ الجميع، شعوباً أو أقليات حيثما تواجدت، في حريةِ الأديانِ والمعتقداتِ بممارساتِها السليمةِ أيضا، وبما يكفلُ والتطبيقَ الأمثلَ لحقوقِ الإنسانِ من دونِ تأثير لثقافة معينة على أخرى».

وقال معاليه: إن «السياسات والتوجهات الدولية المختلفة أفرزتْ، وتحديداً بعدَ دخولنِا الألفيةِ الجديدةِ، ثلاث متغيراتٍ أصبحتْ الآن حقائقَ نعيشُها جميعاً».

وقال: «التصديَ لأيِّ أزمةٍ مهما كانتْ، اقتصاديةً، أم سياسيةً، أم بيئيةً لا يمكنُ أيضاً أنْ يكونَ تصدياً من قِبَلِ دولةٍ واحدةِ أو حتى منطقةٍ واحدةٍ في هذا العالم الذي تلاشتْ فيه مفاهيمُ الجغرافيا وذابتْ حدودُها أمامَ سرعةِ انتقالِ تلك الأزمات وحجمِ تأثيرِاتها الإقليميةِ والدوليةِ المشتركةِ، وفي هذا ثمةَ شواهدَ كثيرة، وفي طليعتِها ظاهرةِ التغيرِ المناخي وتأثيراتِها التي تشكلُ الآن تحدياً خطيراً لحاضرِ ومستقبلِ جميعِ الأممِ وشعوبِها».

وأشار معالي صقر غباش إلى أن التصدي للأزمات الدولية وللظواهر الطبيعية والبيئية ليس مسؤولية دولة أو منطقةٍ دونَ أُخرى، بلْ هو مسؤوليةٌ دوليةٌ وأمميةٌ مشتركةٌ تستوجبُ تظافرَ جهودِ جميعِ الدولِ لوضعِ حلولٍ عمليةٍ ملموسةٍ يمكنُ لها وضعَ حدٍ لتداعياتِ ذلك أو التقليلِ من آثارِها على أقلِ تقدير.

وفي سياق أخر، ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيس فريق الاتحاد المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، الاجتماع الثامن للفريق ضمن أعمال الجمعية 146 للاتحاد، والدورة الـ 211 للمجلس الحاكم المنعقدة في المنامة.

وجرى خلال الاجتماع الالتقاء بالوفدين الأوكراني والروسي كل على حدة.

في غضون ذلك، شاركت الدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضوتا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضوتا اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد، في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس، ضمن اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد والدورة الـ211 للمجلس الحاكم في المنامة. وناقشت اللجنة موضوع القرار المقبل للجنة حول الاتجار بالأيتام: »دور البرلمانات في الحد من الأضرار».