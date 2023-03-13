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مقتل 7 إرهابيين بعملية عسكرية في الصومال

مقتل 7 إرهابيين بعملية عسكرية في الصومال
14 مارس 2023 01:52

مقديشو (الاتحاد)

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إحباط هجوم لـ«الشباب» على قاعدة عسكرية في الصومال

أعلن الجيش الصومالي، مقتل 7 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية ببلدة «ميدو» في إقليم «جوبا السفلى» جنوبي البلاد.
وقال القائد بالجيش، عمر طيغ، في تصريح للتلفزيون الحكومي، إن «القوات الخاصة بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند المحلية نفذت عملية عسكرية واستهدفت معقلاً لمقاتلي الشباب في بلدة ميدو بإقليم جوبا السفلى».
وذكر طيغ أن العملية أسفرت عن مقتل 7 من عناصر «الشباب» بينهم قائد ميداني وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.
وتقع بلدة «ميدو» على بعد 28 كيلو متر جنوبي مدينة «أفمدو» بإقليم «جوبا السفلى» في ولاية «جوبالاند» المحلية.
وتأتي العملية في وقت تواصل القوات الحكومية بالتعاون مع قوات قبلية محلية عمليات عسكرية ضد الحركة الإرهابية، قتلت خلالها العشرات من عناصرها واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.
وتأسست حركة «الشباب» مطلع 2004 وهي مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة الآلاف.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
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