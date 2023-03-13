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معرض في الأمم المتحدة يبرز جرائم الحوثيين بحق المدنيين

جانب من المعرض الذي يوثق انتهاكات الحوثي بحق اليمنيين (من المصدر)
14 مارس 2023 01:52

نيويورك (الاتحاد)

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شهدت ساحة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، معرضاً مصوراً لجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني.
وأبرز المعرض الذي نظمته «الرابطة الإنسانية للحقوق» بالتعاون مع «رابطة أمهات المختطفين» على هامش انعقاد الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية ضد المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والمرأة وتجنيد الأطفال وغيرها من الانتهاكات التي طالت أبناء الشعب اليمني والتي تتنافى مع كافة القوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية، والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأظهرت الصور المعروضة، جزءاً من معاناة عائلات المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها.

الأمم المتحدة
اليمن
الحوثيين
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