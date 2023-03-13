تأكيد عربي أممي على أهمية المسار السياسي لحل الأزمة السورية

القاهرة (الاتحاد)

أكدت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أهمية مواصلة الجهود لكسر الجمود الذي يشهده المسار السياسي للأزمة السورية والدفع بجهود التسوية السياسية استناداً إلى قرار مجلس الأمن (2254). وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء أمينها العام أحمد أبو الغيط مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أمس.

وقال البيان: إن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا، مؤكداً حرصها على مواصلة التعاون والتشاور معه في كل ما من شأنه أن يسهم في التوصل إلى الحل السياسي للأزمة السورية.

وأوضح أن اللقاء تناول مجمل التطورات المتعلقة بالأزمة السورية بشقيها السياسي والإنساني بما في ذلك التبعات الخطيرة المترتبة على كارثة الزلزال وأثره البالغ على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به سوريا. وأضاف أن أبو الغيط أكد ضرورة مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري لمواجهة تبعات الزلزال.