الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تأكيد عربي أممي على أهمية المسار السياسي لحل الأزمة السورية

تأكيد عربي أممي على أهمية المسار السياسي لحل الأزمة السورية
14 مارس 2023 01:52

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: المشاورات مستمرة مع كل الأطراف بشأن اتفاق الحبوب
2000 متطوع يشاركون في «جسور الخير»

أكدت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أهمية مواصلة الجهود لكسر الجمود الذي يشهده المسار السياسي للأزمة السورية والدفع بجهود التسوية السياسية استناداً إلى قرار مجلس الأمن (2254). وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء أمينها العام أحمد أبو الغيط مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أمس. 
وقال البيان: إن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا، مؤكداً حرصها على مواصلة التعاون والتشاور معه في كل ما من شأنه أن يسهم في التوصل إلى الحل السياسي للأزمة السورية. 
وأوضح أن اللقاء تناول مجمل التطورات المتعلقة بالأزمة السورية بشقيها السياسي والإنساني بما في ذلك التبعات الخطيرة المترتبة على كارثة الزلزال وأثره البالغ على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به سوريا. وأضاف أن أبو الغيط أكد ضرورة مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري لمواجهة تبعات الزلزال.

جامعة الدول العربية
الأمم المتحدة
سوريا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
عربي ودولي
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
اليوم 15:26
عبدالله بن طوق يلقي كلمته
الاقتصادي
الإمارات تدعم الجهود العالمية لتعزيز التكامل الاقتصادي
اليوم 15:23
شميرا للاستثمار ضمن مجموعة الشركات التابعة لـ«العالمية القابضة»
الاقتصادي
«العالمية القابضة» توافق على بدء تحويل ملكية «شميرا للاستثمار»
اليوم 15:18
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
الرياضي
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©