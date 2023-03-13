أوكرانيا تهاجم روسيا بشأن تمديد «اتفاقية الحبوب» 60 يوماً

اعتبر وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الاثنين، أن الاقتراح الروسي لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوماً، يتعارض مع الاتفاقية الأساسية الموقعة في يوليو والتي تنتهي مدّتها في 18 مارس، لكنّه لم يرفض عرض موسكو بشكل قاطع.

وكتب الوزير في تغريدة، أن «الاتفاقية حول (مبادرة حبوب البحر الأسود) تنصّ على تمديد لمدة 120 يوماً على الأقلّ، وموقف روسيا القاضي بتمديدها لمدة 60 يوماً فقط يتعارض إذاً مع الوثيقة الموقعة من جانب تركيا والأمم المتحدة».

وأوضح أن أوكرانيا تنتظر «الموقف الرسمي» للأمم المتحدة وتركيا كـ«ضامنَين» للاتفاقية.