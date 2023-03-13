الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تهاجم روسيا بشأن تمديد «اتفاقية الحبوب» 60 يوماً

أرشيفية
13 مارس 2023 23:52

اعتبر وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الاثنين، أن الاقتراح الروسي لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوماً، يتعارض مع الاتفاقية الأساسية الموقعة في يوليو والتي تنتهي مدّتها في 18 مارس، لكنّه لم يرفض عرض موسكو بشكل قاطع.

وكتب الوزير في تغريدة، أن «الاتفاقية حول (مبادرة حبوب البحر الأسود) تنصّ على تمديد لمدة 120 يوماً على الأقلّ، وموقف روسيا القاضي بتمديدها لمدة 60 يوماً فقط يتعارض إذاً مع الوثيقة الموقعة من جانب تركيا والأمم المتحدة».

أخبار ذات صلة
روسيا: اتفاق تصدير الحبوب سيمدد تلقائياً
زيلينسكي: الوضع صعب جداً في الشرق

وأوضح أن أوكرانيا تنتظر «الموقف الرسمي» للأمم المتحدة وتركيا كـ«ضامنَين» للاتفاقية.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
عربي ودولي
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
اليوم 15:26
عبدالله بن طوق يلقي كلمته
الاقتصادي
الإمارات تدعم الجهود العالمية لتعزيز التكامل الاقتصادي
اليوم 15:23
شميرا للاستثمار ضمن مجموعة الشركات التابعة لـ«العالمية القابضة»
الاقتصادي
«العالمية القابضة» توافق على بدء تحويل ملكية «شميرا للاستثمار»
اليوم 15:18
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
الرياضي
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©