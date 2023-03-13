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استعدادات لإجراء الانتخابات في كردستان العراق

استعدادات لإجراء الانتخابات في كردستان العراق
14 مارس 2023 01:52

هدى جاسم (بغداد)

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تستعد حكومة إقليم كردستان العراق لإجراء انتخابات برلمانية بعد تعديل قانون الانتخابات.
وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، أن جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات قد تمت من قبل الحكومة.
وأكد أن الحكومة مستعدة لدعم هذه العملية وستواصل دعمها لوجستياً ومالياً ومن كافة النواحي الأخرى.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أنه «بعد تحديد موعد الانتخابات، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى».
من جهتها، أعلنت رئيسة برلمان كردستان العراق ريواز فائق، أنه سيتم البدء بتعديل قانون الانتخابات التي ستجرى هذا العام خلال أسبوع.
وبخصوص اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل وممثلي الأطراف السياسية، قالت ریواز فائق بأن الاجتماع استشاري يخص الانتخابات المقبلة لبرلمان كردستان.
وأضافت: «سيتم في الاجتماع أخذ آراء المكونات بهدف الوصول إلى وجهات نظر متقاربة لجميع الأطراف حول الانتخابات وسنجتمع مع هيئة المكونات سواء داخل البرلمان أو خارجه».

كردستان العراق
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