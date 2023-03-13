الصين تتعهد بجيش قوي وتدعو للتعاون مع أميركا

بكين (وكالات)

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس، بتطوير الجيش وجعله «سوراً فولاذياً عظيماً» يحمي مصالح الصين بشكل فعال، فيما عبر رئيس الوزراء الجديد، لي تشيانج عن طموحه في تحسين العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات شي، في ختام المؤتمر البرلماني السنوي الصيني، والذي حصل خلاله على ولاية ثالثة غير مسبوقة، وانتخب فيه حليفه المقرب لي تشيانج رئيساً للوزراء.

وتعهد الرئيس الصيني بتطوير قدرات الجيش الصيني لحماية مصالح بلاده، مؤكداً تقوية الدفاع الصيني والقوات المسلحة الصينية على كل الجبهات لتصبح «سوراً عظيماً من الفولاذ، قادرة على حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية بشكل فعال».

وشدد الرئيس الصيني على حاجة بلاده إلى الأمن من أجل دعم جهودها في التنمية، قائلاً إن «الأمن هو أساس التنمية، فيما يعد الاستقرار شرطاً أساسياً للازدهار».

بدوره، عبر رئيس الوزراء الجديد، لي تشيانج في أول خطاب له، عقب تسلمه المنصب، عن طموحه في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين البلدين.

وقال لي تشيانج: «إنه بإمكان الصين والولايات المتحدة التعاون، ويجب عليهما التعاون، مضيفاً أن «التوافقات التي تم التوصل إليها خلال قمة الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأميركي جو بايدن في نوفمبر الماضي، يجب أن تترجم إلى سياسات حقيقية، وإجراءات ملموسة». وكان بايدن وشي اتفقا، خلال أول لقاء لهما وجهاً لوجه في بالي، على «المنافسة بلا صراع»، والحفاظ على خطوط التواصل مفتوحة، فيما أعلنا الاتفاق على زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع. غير أن تلك الزيارة أُلغيت في فبراير الماضي، عقب أزمة الـ«منطاد الصيني» في الأجواء الأميركية.