الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إضرابات ألمانيا تلغي مئات الرحلات الجوية

إضرابات ألمانيا تلغي مئات الرحلات الجوية
14 مارس 2023 01:52

برلين (وكالات)

أخبار ذات صلة
فرنسا تشهد إضراباً على مشروع إصلاح نظام التقاعد
إلغاء رحلات الطيران في عدة مطارات بألمانيا

 تعطلت الرحلات في العديد من المطارات الألمانية بشدة، أمس، بسبب أحدث سلسلة من الإضرابات التي تستمر يوماً واحداً والتي تتعلق بنزاعات مختلفة على الأجور.
وبعد أن دعت نقابة ver.di العمال إلى «إضرابات تحذيرية» في مطارات برلين وهامبورغ وهانوفر وبريمن، أفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأنه تم إلغاء نحو 200 رحلة مغادرة في برلين، ومن المتوقع إلغاء نحو ثلث الرحلات القادمة البالغ عددها 200. وأعلن مطار هامبورغ إلغاء جميع الرحلات الجوية المغادرة البالغ عددها 123 خلال الإضراب، وكذلك 50 على الأقل من أصل 121 رحلة وصول.
وتأتي إضرابات موظفي المطار وسط محادثات صعبة بشأن الأجور لموظفي الحكومة الفيدرالية والبلدية في ألمانيا.
وتسعى النقابات إلى زيادة رواتبها بنسبة 10.5 %، بينما عرض أرباب العمل حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 5 % على مرحلتين ومدفوعات لمرة واحدة تبلغ 2500 يورو لكل موظف، وهو ما رفضته النقابات باعتباره غير كافٍ.

ألمانيا
إضرابات
الرحلات الجوية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
عربي ودولي
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
اليوم 15:26
عبدالله بن طوق يلقي كلمته
الاقتصادي
الإمارات تدعم الجهود العالمية لتعزيز التكامل الاقتصادي
اليوم 15:23
شميرا للاستثمار ضمن مجموعة الشركات التابعة لـ«العالمية القابضة»
الاقتصادي
«العالمية القابضة» توافق على بدء تحويل ملكية «شميرا للاستثمار»
اليوم 15:18
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
الرياضي
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©