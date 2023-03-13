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بريطانيا تعزز الإنفاق على «الدفاع»

بريطانيا تعزز الإنفاق على «الدفاع»
14 مارس 2023 01:52

لندن (وكالات)

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سينفق ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، 5 مليارات جنيه استرليني إضافية لإعادة ملء مخازن الذخيرة وتمويل المرحلة التالية من معاهدة بشأن الغواصات مع الولايات المتحدة وأستراليا، وذلك في تحديث لإطار عمل السياسة الخارجية البريطانية.
ومع كشف حكومة سوناك النقاب عن تحديث للأمن القومي لبريطانيا وسياستها الدولية، فإن سوناك الذي يزور الولايات المتحدة سيُرسي أيضاً تطلعاً لزيادة الإنفاق على الدفاع إلى 2.5% من الناتج الإجمالي المحلي على المدى البعيد.
وأشاد سوناك بالتحرك بوصفه طريقة «لضمان ألا نكون مجدداً عُرضة لتصرفات أي قوة مُعادية»، لكن عرضه المتمثل في خمسة مليارات جنيه إسترليني إضافية، أقل من نصف ما يقول البعض في حزب المحافظين الحاكم، إنه ضروري للتمكن من دعم أوكرانيا أمام روسيا، مع ضمان ألا تكون بريطانيا عُرضة للخطر.
وقال إن زياداته السابقة في الإنفاق على الدفاع، أظهرت أنه يلتزم بما يقول، ووصف الالتزامات الجديدة بأنها «بيان قوي وإيجابي». وأضاف في بيان «أصبح العالم أكثر تقلباً واحتدمت المنافسة بين الدول؛ لذلك لا بد للمملكة المتحدة أن تكون مُستعدة للصمود».

بريطانيا
ريشي سوناك
الولايات المتحدة
أستراليا
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