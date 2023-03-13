الملك تشارلز يثني على والدته خلال أول احتفال بيوم «الكومنولث» بعد تنصيبه
الملك تشارلز يثني على والدته خلال أول احتفال بيوم «الكومنولث» بعد تنصيبه
13 مارس 2023 22:16
تحدث الملك تشارلز عن والدته، باعتبارها مصدر إلهام، اليوم الاثنين، في أول احتفال له بيوم الكومنولث بعد تنصيبه، وذلك خلال قداس في كنيسة وستمنستر في لندن، وانضم إليه أعضاء بارزون في العائلة المالكة البريطانية.
وخلف تشارلز والدته الملكة إليزابيث كرئيس للتجمع، المؤلف من 56 دولة كانت جزءاً من الإمبراطورية البريطانية، وذلك بعد وفاتها في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 96 عاماً.
وقال للحضور «أستمد قوة عظيمة من المثال الذي قدمته، إلى جانب كل ما تعلمته من الأشخاص الاستثنائيين الذين قابلتهم، في أنحاء الكومنولث، على مدى سنوات عديدة. لقد كان الكومنولث راسخاً في حياتي، ومع ذلك لا يزال تنوعه يدهشني ويلهمني».
وكان رفقة الملك (74 عاماً) عقيلته كاميلا وابنه الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت.
ويعد الكومنولث أحد أكبر المنظمات الدولية في العالم، وكان دائماً عزيزاً على قلب إليزابيث. ويقول محللون، إن المساعدة في الحفاظ عليه وتوسيعه كان أحد أكبر النجاحات في عهدها الذي دام 70 عاماً.