الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يطلب 886 مليار دولار لأكبر ميزانية دفاع أميركية

بايدن يطلب 886 مليار دولار لأكبر ميزانية دفاع أميركية
13 مارس 2023 21:42

 قدم الرئيس الأميركي جو بايدن للكونجرس ميزانية للدفاع حجمها 886 مليار دولار، لتكون الأكبر في وقت السلم والتي ركز فيها على الحرب في أوكرانيا والحروب المستقبلية.

تشمل الميزانية زيادة في رواتب القوات 5.2 بالمئة وأكبر مخصصات مسجلة للبحث والتطوير، وذلك بعد أن حفزت الحرب الروسية على أوكرانيا الطلب على مزيد من الإنفاق على الذخائر.

طلب بايدن تخصيص 842 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) و44 مليار دولار للبرامج المتعلقة بالدفاع في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الطاقة والوكالات الأخرى.

ويزيد المبلغ الإجمالي لميزانية 2024 المقترحة 28 مليار دولار عن 858 مليارا العام الماضي.

وأشار الكونجرس، مثلما فعل في كثير من الأحيان، إلى أنه سيزيد الإنفاق الدفاعي بناء على طلب بايدن.

ويقر الكونجرس ميزانية الدفاع السنوية منذ ما يزيد على 60 عاما.

ويترقب الكونجرس والإدارة الأميركية حربا ربما يطول أمدها في أوكرانيا ونزاعات محتملة في المستقبل مع روسيا والصين.

 

أخبار ذات صلة
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
بايدن يدعو سوناك لزيارة واشنطن
المصدر: وكالات
جو بايدن
أميركا
الصين
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
عربي ودولي
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
اليوم 15:26
عبدالله بن طوق يلقي كلمته
الاقتصادي
الإمارات تدعم الجهود العالمية لتعزيز التكامل الاقتصادي
اليوم 15:23
شميرا للاستثمار ضمن مجموعة الشركات التابعة لـ«العالمية القابضة»
الاقتصادي
«العالمية القابضة» توافق على بدء تحويل ملكية «شميرا للاستثمار»
اليوم 15:18
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
الرياضي
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©