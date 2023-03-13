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بايدن يطلب 886 مليار دولار لأكبر ميزانية دفاع أميركية
بايدن يطلب 886 مليار دولار لأكبر ميزانية دفاع أميركية
13 مارس 2023 21:42
قدم الرئيس الأميركي جو بايدن للكونجرس ميزانية للدفاع حجمها 886 مليار دولار، لتكون الأكبر في وقت السلم والتي ركز فيها على الحرب في أوكرانيا والحروب المستقبلية.
تشمل الميزانية زيادة في رواتب القوات 5.2 بالمئة وأكبر مخصصات مسجلة للبحث والتطوير، وذلك بعد أن حفزت الحرب الروسية على أوكرانيا الطلب على مزيد من الإنفاق على الذخائر.
طلب بايدن تخصيص 842 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) و44 مليار دولار للبرامج المتعلقة بالدفاع في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الطاقة والوكالات الأخرى.
ويزيد المبلغ الإجمالي لميزانية 2024 المقترحة 28 مليار دولار عن 858 مليارا العام الماضي.
وأشار الكونجرس، مثلما فعل في كثير من الأحيان، إلى أنه سيزيد الإنفاق الدفاعي بناء على طلب بايدن.
ويقر الكونجرس ميزانية الدفاع السنوية منذ ما يزيد على 60 عاما.
ويترقب الكونجرس والإدارة الأميركية حربا ربما يطول أمدها في أوكرانيا ونزاعات محتملة في المستقبل مع روسيا والصين.
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المصدر: وكالات
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