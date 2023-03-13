مقتل أكثر من 60 مع عودة «فريدي» إلى موزامبيق ومالاوي
مقتل أكثر من 60 مع عودة «فريدي» إلى موزامبيق ومالاوي
13 مارس 2023 19:28
بدأت موزامبيق ومالاوي، اليوم الاثنين، في حصر تكلفة الإعصار المداري فريدي، الذي أودى بحياة أكثر من 60 شخصاً وأصاب العشرات وخلف وراءه دماراً كبيراً عندما اجتاح جنوب أفريقيا في مطلع الأسبوع للمرة الثانية خلال شهر.
ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يعد فريدي واحدا من أقوى الأعاصير التي تُسجل على الإطلاق في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وربما يكون أطول إعصار مداري.
واجتاح الإعصار وسط موزامبيق، أمس الأحد، ليقتلع أسقف مبان ويتسبب في فيضانات على نطاق واسع حول مدينة كيليماني الساحلية قبل أن يتحرك إلى داخل مالاوي أثناء الليل مصحوباً بأمطار غزيرة وعواصف عاتية.
ولم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية والمادية في موزامبيق؛ نظراً لانقطاع الكهرباء وإرسال الهواتف في بعض أجزاء المنطقة المنكوبة.