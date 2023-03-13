الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انتشال امرأة ورضيع من تحت الأنقاض بعد انهيار بناية بالجزائر

أرشيفية
13 مارس 2023 19:17

أفاد جهاز الدفاع المدني في الجزائر بانتشال امرأة وطفل رضيع أحياء من تحت الأنقاض عقب انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق بحي سيدي البشير بمدينة وهران غربي الجزائر.

وقال في بيان، إن عملية الإنقاذ لا تزال متواصلة.

وذكرت صحيفة «الخبر» في موقعها الإلكتروني، أن أجهزة الدفاع المدني قامت بإنقاذ جرحى من تحت الأنقاض ونقلتهم إلى المستشفى.

 

أخبار ذات صلة
مبادرات «الشباب العربي» تمتد من أبوظبي إلى الجزائر
رئيس الجزائر يدعو لمضاعفة إنتاج القمح في بلاده
المصدر: وكالات
الجزائر
انهيار مبنى
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
عربي ودولي
الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين
اليوم 15:26
عبدالله بن طوق يلقي كلمته
الاقتصادي
الإمارات تدعم الجهود العالمية لتعزيز التكامل الاقتصادي
اليوم 15:23
شميرا للاستثمار ضمن مجموعة الشركات التابعة لـ«العالمية القابضة»
الاقتصادي
«العالمية القابضة» توافق على بدء تحويل ملكية «شميرا للاستثمار»
اليوم 15:18
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
الرياضي
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©