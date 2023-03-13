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بايدن بعد «الكارثة»: دافعو الضرائب لن يتحملوا خسائر البنوك

جو بايدن
13 مارس 2023 17:40

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إن دافعي الضرائب لن يحملوا مسؤولية تعويض خسائر مودعي بنك سيليكون فالي، مؤكدا أن الأزمة تحت السيطرة.

وأشار بايدن إلى أن الحكومة تضمن أن يستعيد المودعون أموالهم لكن "لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر"، موضحا "ستأتي الأموال من الرسوم التي تدفعها البنوك لتأمين الودائع".

 

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