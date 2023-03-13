باكستان تبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

بدأت باكستان، اليوم الاثنين، حملة شاملة لتطعيم ملايين الأطفال ضد شلل الأطفال، حيث تكافح السلطات للسيطرة على انتقال الفيروس البري المنتشر في المجتمعات المحلية.
وتستهدف الحملة التي تستمر لمدة خمسة أيام أكثر من 21 مليون طفل دون سن الخامسة في 13 مقاطعة في البلاد.
وقال وزير الصحة الباكستاني عبد القادر باتيل، في بيان، إن «وجود شلل الأطفال البري في البيئة يدل على أن الفيروس ينتشر في مجتمعاتنا ويشكل خطراً جسيماً على أطفالنا».
وأضاف باتيل أن الحملة تهدف إلى مراعاة حركة السكان خلال شهر رمضان المقبل الذي ستليه احتفالات العيد».
وفي يناير الماضي، وجدت السلطات أدلة على انتقال الفيروس عبر الحدود.
وأكدت وزارة الصحة وجود فيروس شلل الأطفال المرتبط وراثياً بالفيروس الموجود في ولاية ننجرهار بأفغانستان في نوفمبر 2022 في لاهور، ثاني أكبر مدينة في باكستان.
وتعد باكستان وأفغانستان المجاورة من بين البلدان القليلة في العالم التي لا تزال تظهر فيها حالات جديدة لمرض شلل الأطفال. كما بدأت أفغانستان، اليوم الاثنين، حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد، تهدف إلى تلقيح 4ر9 مليون طفل دون سن الخامسة.