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بعد إفلاس 3 بنوك.. بايدن سيلقي كلمة حول الأزمة

جو بايدن
13 مارس 2023 16:39

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلقي كلمة عند الساعة (13,00 ت غ) الاثنين حول الاضطرابات التي تهز القطاع المصرفي الأميركي والتي تسببت باضرار لأسواق المال العالمية.

وأضاف أن الرئيس الأميركي سيتحدث من البيت الأبيض عن "الحفاظ على نظام مصرفي مرن" وضرورة "حماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي في الولايات المتحدة" بعد إفلاس مصرف سيليكون فالي ووضعه تحت الوصاية العامة.

وباتت الثقة مهتزّة كما يبدو في القطاع المصرفي بعد ثلاث حالات إفلاس في الأيام الأخيرة لبنك سيليكون فالي وبنك سيغناتشر وبنك سليفرغايت.

واتخذت السلطات الأميركية العديد من الإجراءات خلال نهاية الأسبوع لمحاولة استعادة الثقة في النظام المصرفي الأميركي وتجنب عمليات السحب الضخمة للودائع التي قد تزيد من إضعاف هذه المؤسسات.

 

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