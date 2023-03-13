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«معارك عنيفة» للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب باخموت
13 مارس 2023 16:34

أعلنت القوات الأوكرانية والروسية الاثنين، أنّها تخوض «معارك عنيفة» للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف.

وتحوّلت هذه المدينة إلى رمز للمقاومة الأوكرانية في مواجهة الكرملين، بينما تأمل كييف في استنفاد قوات العدو هناك كي تصبح في وضع يمكّنها من شنّ هجوم مضاد واسع.

ونقل المكتب الإعلامي للجيش عن قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي قوله إنّ «وحدات هجومية روسية تهاجم من عدّة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاع قواتنا والتقدّم نحو أحياء الوسط».

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المصدر: وكالات
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