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بدء محادثات لتمديد «اتفاق تصدير حبوب» البحر الأسود

سفينة شحن محملة بالحبوب في مضيق البوسفور في اسطنبول (أرشيفية)
13 مارس 2023 15:35

قالت البعثة الدبلوماسية الروسية في جنيف إن مفاوضات بدأت اليوم الاثنين بين مسؤولين في الأمم المتحدة ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين حول تمديد محتمل لاتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية بعدما تسبب الهجوم الروسي في توقف التصدير لفترة.

ويحين موعد تجديد الاتفاق في 18 مارس، وسبق تمديده لمدة 120 يوما في نوفمبر.

وألمحت موسكو بالفعل إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا رُفعت القيود التي تؤثر على صادراتها، لكن العديد من الدبلوماسيين والمسؤولين الكبار، ومن بينهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، متفائلون بتجديد الاتفاق.

 

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المصدر: وكالات
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