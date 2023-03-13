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الرئيس الصيني يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل

أرشيفية
13 مارس 2023 15:00

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم السفر إلى العاصمة الروسية موسكو قريبا، وربما الأسبوع المقبل، للقاء نظيره فلاديمير بوتين، وهو موعد أقرب مما كان متوقعا من قبل.

ويأتي التخطيط للزيارة في وقت عرضت فيه الصين التوسط لإحلال السلام في أوكرانيا.

وأفادت وكالة أنباء تاس الروسية يوم 30 يناير أن بوتين دعا نظيره الصيني لزيارة روسيا في الربيع.

واستقبل بوتين الشهر الماضي كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في موسكو وأشار إلى أن شي سيسافر إلى روسيا.

 

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