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حل البرلمان الموريتاني قبل انتهاء ولايته الدستورية

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
13 مارس 2023 14:08

أعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم الاثنين، حل مجلس النواب بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

يأتي القرار تمهيداً لتنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية قبل موعدها الدستوري بعد أن وافقت الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات على إجرائها في 13 مايو أي قبل موعدها بأربعة أشهر.

وعزت الأطراف السياسية ووزارة الداخلية قرار التعجيل إلى تفادي تنظيم الانتخابات في فترة موسوم الأمطار والصيف.

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المصدر: وكالات
البرلمان الموريتاني
محمد ولد الشيخ الغزواني
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