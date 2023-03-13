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الجيش الأوكراني يكشف تطورات الوضع في باخموت

جنود في الجيش الأوكراني (أرشيفية)
13 مارس 2023 14:03

أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، اليوم الإثنين أنّ مواجهات عنيفة تدور مع القوات الروسية من أجل السيطرة على وسط باخموت في شرق أوكرانيا، مؤكداً معلومات سابقة أفاد بها الجانب الروسي.

ونقل المكتب الإعلامي للجيش عن أولكسندر سيرسكي قوله إنّ القوات الروسية  تهاجم من عدّة اتجاهات... للتقدّم نحو أحياء الوسط.

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المصدر: وكالات
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