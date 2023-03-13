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قائد أوكراني كبير يصف الوضع حول باخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب باخموت(أرشيفية)
13 مارس 2023 10:48

قال قائد القوات البرية الأوكرانية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي اليوم الاثنين، إن الوضع حول باخموت لا يزال صعباً، لكن القوات الأوكرانية تصدت لكل المحاولات للاستيلاء على المدينة.

ونقلت منصة تيليجرام التابعة للمركز العسكري الإعلامي الأوكراني عن سيرسكي قوله "لا يزال الوضع حول باخموت صعبا. تم صد كل محاولات السيطرة على المدينة".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من النبأ.

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المصدر: رويترز
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