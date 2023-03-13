الرئيس الصيني: الأمن أساس التنمية

الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الجلسة الختامية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين
13 مارس 2023 08:52
شدد شي جين بينغ، الاثنين، على الحاجة إلى تعزيز الأمن القومي في خطابه الأول منذ توليه رئاسة الصين لولاية ثالثة. والجمعة فاز شي، المرشح الوحيد، بولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس الصين، بعد تصويت بالاجماع في البرلمان.
وحذر شي الاثنين من المخاطر التي تتعرض لها الصين، في كلمة ألقاها في ختام الدورة السنوية للبرلمان. وقال شي أمام نحو ثلاثة آلاف نائب تجمعوا في قصر الشعب في بكين "الأمن هو أساس التنمية، في حين أن الاستقرار شرط أساسي للازدهار". ولتحقيق ذلك، شدد على ضرورة "التعزيز الكامل لعملية تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وجعل (الجيش) سورا فولاذيا عظيما يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية".