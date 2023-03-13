إلغاء رحلات الطيران في عدة مطارات بألمانيا

سيتعين على المسافرين عبر الرحلات الجوية مرة أخرى الاستعداد لتأخيرات وإلغاءات كبيرة في العديد من المطارات بألمانيا اليوم الاثنين، بسبب إضرابات العاملين بالمطارات.
ووفقاً لنقابة "فيردي" العمالية، فإن مطار العاصمة برلين-براندنبورج ومطارات شمالي ألمانيا هامبورج، وهانوفر، وبريمن ستشهد إضرابا ليوم كامل. ومن المحتمل أيضا أن يكون لهذا تأثير على المطارات الأخرى.
ونصحت النقابة، المسافرين بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن رحلاتهم.
وفي هامبورج، بدأ الإضراب عن العمل مساء الأحد في بداية الوردية الليلية في حوالي الساعة العاشرة مساء (2100 بتوقيت جرينتش). وفي مطاري هانوفر وبريمن، تم الإعلان عن الإضراب لمدة 24 ساعة ابتداء من منتصف الليل.
ووفقا لفيردي، من المتوقع ألا تتمكن أي طائرة ركاب من الإقلاع أو الهبوط خلال اليوم الاثنين. وفي مطار العاصمة، من المقرر أن يبدأ الإضراب في الساعة0330 من صباح اليوم الاثنين ويستمر طوال اليوم حتى منتصف الليل. وتم إلغاء حوالي 200 رحلة مغادرة. وبحسب المطار، تضرر نحو 27 ألف مسافر.