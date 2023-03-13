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بيونج يانج تطلق صاروخي كروز من غواصة

من تدريبات إطلاق نار تحت الماء لصاروخ كروز استراتيجي في مياه خليج كيونغبو
13 مارس 2023 07:12

أطلقت بيونغ يانغ صاروخَي كروز استراتيجيَّين من غواصة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صباح الإثنين، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد بدء مناورات عسكرية مشتركة أميركية-كورية جنوبية واسعة النطاق.

وبحسب الوكالة الكورية الشمالية أطلقت غواصة صباح الأحد الصاروخين من قبالة سواحل مدينة سينبو الواقعة في شرق البلاد.

من جهته أفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ واحد غير محدد، من دون إعطاء أي تفصايل وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية أن العملية تكلّلت بالنجاح، مشيرة إلى أن الصاروخين أصابا هدفيهما المحدّدين في المياه قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية.

وجاء إطلاق الصاروخين قبل ساعات قليلة على موعد بدء مناورات عسكرية مشتركة أميركية-كورية جنوبية مقرّرة الإثنين هي الأكبر منذ خمس سنوات.

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المصدر: وكالات
بيونج يانج
صاروخ
كوريا الشمالية
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