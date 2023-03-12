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فقدان نحو 30 مهاجراً إثر انقلاب مركب قبالة ليبيا

أرشيفية
13 مارس 2023 00:12

فُقد حوالى 30 مهاجرا بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولة مركب شحن كان يبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي الأحد.

وأفاد خفر السواحل في بيان «خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين: تم إنقاذ 17 شخصا بينما فُقد نحو 30 مهاجرا».

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المصدر: وكالات
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