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تظاهرة أمام «المركزي» اللبناني احتجاجاً على تردي الاقتصاد

تظاهرة أمام «المركزي» اللبناني احتجاجاً على تردي الاقتصاد
13 مارس 2023 00:23

بيروت (الاتحاد)

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تظاهر مئات اللبنانيين في بيروت رفضاً لسياسة الإفقار والتجويع و«دولرة الاقتصاد» في ظل تردي الأوضاع المعيشية.
وانطلقت، صباح أمس، مسيرة احتجاجية من أمام المصرف المركزي في شارع الحمراء باتجاه مجلس النواب.
ومنذ انهيار شبكة الكهرباء الحكومية في لبنان، اضطرت الكثير من العائلات المنتمية للطبقة المتوسطة والعاملة إلى إنفاق معظم دخلها الشهري على مولدات كهرباء خاصة.
مع ذلك، يعيشون من دون كهرباء طوال نصف اليوم تقريباً.
وفي وقت سابق، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أن لبنان لن يتمكن من احتمال الأزمة التي يمر بها طويلاً.
وقال: إن «اللبناني لا يستطيع أن يغفل أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت لسنوات».
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

لبنان
مصرف لبنان المركزي
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