مبادرة عراقية لمكافحة التصحر بزراعة 5 ملايين شجرة

بغداد (الاتحاد)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، إطلاق مبادرة تشجير لمكافحة التصحر والعواصف الترابية في البلد الذي يعاني آثار التغير المناخي ونقص المياه.

وجاء إعلان السوداني، خلال مؤتمر العراق للمناخ الذي عقد في مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، وبحضور سفراء ومسؤولين من الأمم المتحدة.

وقال السوداني، في كلمة في افتتاح المؤتمر، إن «التغيرات المناخية المتمثلة بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي».

وأشار، وفق بيان صادر عن مكتبه، إلى تضرّر «أكثر من 7 ملايين عراقي عانت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد».

وأعلن السوداني عن مبادرة تتضمّن زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأوّل مرّة في العراق.

وشهد العراق خلال ربيع 2022 عشرات العواصف الترابية التي أنتجت مشاكل في التنفس لدى الآلاف ممن اضطروا إلى الذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج، وأرغمت السلطات على إغلاق المدارس والإدارات العامة بشكل مؤقت وتعليق الرحلات الجوية.

ومن بين الإجراءات المتخذة للحدّ من هذه الظاهرة، تتحدث السلطات عن إنشاء أحزمة خضراء حول المدن، تشكّل رادعاً أمام العواصف الترابية.

ومع تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر، يعدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضةً للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم وفق الأمم المتحدة.

وأعلن السوداني كذلك عن الدعوة «قريباً لمؤتمر إقليمي يعقد في بغداد»، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية.