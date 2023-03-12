مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: «النواب الليبي» يتجه لوضع قوانين  الانتخابات منفرداً حال تلكؤ «الدولة»

حسن الورفلي (بنغازي)

يشكل مجلس النواب الليبي «لجنة الـ 6» من أعضاء البرلمان للمشاركة في الاجتماعات المشتركة مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة خلال الأسابيع المقبلة لوضع القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، وتحقيق التوافق الكامل على الإطار الدستوري، وذلك بعد إعلان المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي دعمه للجنة «6+6» التشريعية شريطة أن تنتهي من القوانين بحلول يونيو المقبل، وذلك بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر الليبي، أن البرلمان جاد في وضع قوانين الانتخابات وحسم القاعدة الدستورية اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن تلكؤ المجلس الأعلى للدولة في تشكيل لجنته التي ستشارك في صياغة القوانين يمكن أن يدفع البرلمان لوضع القوانين بشكل منفرد لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأوضح المصدر أن المجلس الأعلى للدولة يعاني في طرابلس بسبب حصار مقر المجلس، فضلاً عن مقاطعة عددٍ كبير من النواب لجلسات المجلس وهو ما يؤدي لعدم اكتمال النصاب القانوني وفشل عقد الجلسات، ما يثير قلق البرلمان الليبي الذي يحرص على التنسيق والتشاور مع مجلس الدولة في كافة القوانين.

وفي سياق آخر، دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية إلى الاستجابة لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وأن يكونوا جزءاً من كسر الجمود السياسي في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع تويتر، مساء أمس الأول، عقب إعلان باتيلي تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة لإجراء انتخابات في 2023.

وقال نورلاند: «أحث الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي والنظر في كيفية أن يكونوا جزءًا من حل يكسر الجمود السياسي».

وأمس الأول، كشف باتيلي، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، تفاصيل مبادرته الهادفة لحل الأزمة الليبية وإجراء انتخابات خلال 2023، بعد نحو أسبوعين على إعلانه عنها في 27 فبراير الماضي خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي.

سياسياً، أطلعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ترتيبات عقد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» المقبل، وذلك خلال لقائهما أمس، في طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، إن إحاطة السفيرة البريطانية المنفي بشأن الترتيبات الجارية لاجتماع لجنة «5+5» تأتي إثر انتقال الرئاسة المشتركة للجنة المسار الأمني والعسكري إلى المملكة المتحدة، مشيراً إلى تأكيد المنفي استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.