غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

روما (وكالات)

أفادت منظمة إغاثة تراقب قوارب المهاجرين في البحر المتوسط أمس، بغرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على متن قارب يواجه صعوبات، مشيرةً إلى أنها أبلغت السلطات الإيطالية بوضعه في وقت سابق.

وقالت منظمة «ألارم فون» التي تدير خط طوارئ للمهاجرين المنكوبين، في تغريدة، إنها «أبلغت السلطات الإيطالية في ساعة مبكرة من صباح السبت بوجود قارب يواجه صعوبات قبالة شمال غرب مدينة بنغازي الليبية». وأضافت: «لقد صدمنا، فبحسب مصادر مختلفة، غرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على هذا القارب المنكوب».

تأتي هذه المأساة الجديدة، في حال تأكيدها، بعد أسبوعين من مصرع 76 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل منطقة «كالابريا» في جنوب إيطاليا.

وفتح القضاء تحقيقاً في هذه المأساة، ويشتبه في أن السلطات البحرية لم تتفاعل بالسرعة الكافية مع تقارير عن وجود قارب محمل فوق طاقته في المنطقة.

وأشارت «ألارم فون» إلى أن ثلاث سفن تجارية كانت على مقربة من القارب المنكوب، مضيفة أنها غير متأكدة ما إذا كانت عملية الإنقاذ قد بدأت بعد أن فقدت الاتصال بالقارب.

وقالت المنظمة في تغريدة سابقة، إن «إحدى السفن كانت تراقب القارب بينما تنتظر وصول خفر السواحل الليبي لإجبار الناس على العودة إلى ليبيا من حيث حاولوا الفرار».