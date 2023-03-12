الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

تل أبيب (وكالات)

قال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده قتلوا 3 فلسطينيين هاجموا موقعاً عسكرياً في الضفة الغربية، أمس، مضيفاً أن مسلحاً رابعاً اُعتقل بعد استسلامه. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط القتلى بالقرب من مدينة نابلس في الجزء الشمالي من الضفة الغربية. وأصدرت جماعة «عرين الأسود» المسلحة ومقرها في البلدة القديمة في مدينة نابلس بيانا قالت فيه إن القتلى الثلاثة ينتمون إليها.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن مجموعة من المسلحين أطلقوا الرصاص على موقع عسكري بالقرب من مفترق طرق بين قريتي «حوارة وجيت» بالقرب من نابلس. وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن الجنود ردوا بإطلاق النار وقتلوا ثلاثة مسلحين قبل أن يستسلم رابع وصادروا أسلحة وذخيرة.