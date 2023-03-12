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كييف تنتقد مظاهرة في برلين تطالب بإجراء مفاوضات سلام

كييف تنتقد مظاهرة في برلين تطالب بإجراء مفاوضات سلام
13 مارس 2023 00:23

برلين، كييف (وكالات)

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وجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا انتقاداً شديداً لمظاهرة ببرلين نادت بإجراء مفاوضات سلام مع روسيا بمبادرة من سياسية وصحفية ألمانيتين بارزتين. 
وقال في تصريحات صحفية أمس: يجب أن يكون هؤلاء الناس صادقين.. وبدلاً من الإعلان تحت شعار أوقفوا الحرب بتزويدهم بالسلاح!، يجب أن يكتبوا ما يقصدونه فعلاً، لأنه إذا لم نمتلك أسلحة من أجل الدفاع عن أنفسنا، سنتعرض للقتل. 
وأضاف كوليبا: «أؤكد لكم أن كل أوكراني، حتى الجندي الذي يقاتل في هذه اللحظة، يريد السلام بشكل أكبر من المتظاهر الأكثر سلمية أمام بوابة براندنبورجر-تور التاريخية ببرلين». 
وحشدت السياسية اليسارية الألمانية زارا فاجنكنشت والصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة أليس شفاتسر، آلاف الأشخاص لمظاهرة من أجل السلام في 25 فبراير الماضي. 
كما نفى وزير الخارجية الأوكراني أي مشاركة لكييف في تفجير خط أنابيب نورد ستريم، وقال: «ليس لديّ علم من فعل ذلك».
ودعا كوليبا ألمانيا لزيادة توريدات الذخيرة إلى بلاده سريعاً، وقال إن النقص في الذخيرة هو المشكلة الأولى، وأضاف أنه يمكن لألمانيا تقديم المساعدة بذخيرة المدفعية بصفة خاصة، وأشار إلى أن ممثلي قطاع صناعة الأسلحة الألمانية أكدوا له أنهم مستعدون لتوريد الذخيرة، أي أن المشكلة تكمن في الحكومة في برلين.

كييف
أوكرانيا
روسيا
برلين
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