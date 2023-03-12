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«داعش» تتبنى تفجيراً استهدف صحافيين في أفغانستان

«داعش» تتبنى تفجيراً استهدف صحافيين في أفغانستان
13 مارس 2023 00:23

كابول (وكالات) 

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أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، مسؤوليته عن تفجير وقع في مدينة مزار شريف في شمال أفغانستان، وأسفر عن مقتل حارس أمني وجرح عدد من الصحافيين والأطفال.
ونُفّذ اعتداء، أمس الأول، خلال حفل تكريمي للصحافيين في أفغانستان، ووقع بعد يومين على هجوم انتحاري تبنّاه التنظيم أيضاً، وأسفر عن مقتل حاكم ولاية بلخ الذي عيّنته طالبان في المنصب.
وأصدر التنظيم الإرهابي بياناً ذكر فيه أن الانفجار ناجم عن حقيبة مفخخة تمكن عناصر التنظيم من زرعها وتفجيرها، في مركز ثقافي في مزار شريف، عاصمة ولاية بلخ. بحسب الشرطة قُتل حارس أمني وأصيب خمسة صحافيين أفغان وثلاثة أطفال بجروح من جراء الهجوم بالقنبلة. ويوم الخميس الماضي، قُتل حاكم ولاية بلخ محمد داوود مزامل في هجوم انتحاري استهدف مكتبه في مزار شريف، تبنّاه أيضاً تنظيم «داعش». ومزامل هو واحد من أرفع المسؤولين الذين قتلوا في أفغانستان منذ أن سيطرت طالبان على السلطة في العام 2021. وتراجع العنف في مختلف أنحاء أفغانستان بشكل كبير منذ وصول طالبان للسلطة، لكن الوضع الأمني تدهور مجدداً مع تبني تنظيم «داعش» عدداً من الهجمات الدامية.

داعش
أفغانستان
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