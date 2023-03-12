غرق 8 في انقلاب قاربين قبالة سواحل كاليفورنيا

سان دييجو (رويترز)

أفاد مسؤولو الطوارئ، أمس، أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربي صيد قبالة سواحل سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت إدارة الإطفاء في سان دييجو، في بيان، إنها بدأت عملية بحث وإنقاذ في وقت متأخر مساء أمس الأول، حين تلقت الإدارة اتصالات بخصوص وجود قاربي صيد في خطر قبالة شاطئ بلاكس بيتش في سان دييجو.

وأضاف البيان إن متصلة برقم الطوارئ قالت إنها كانت على متن قارب صيد مع ثمانية أشخاص وصلوا إلى الشاطئ، لكن هناك قارباً آخر على متنه من ثمانية إلى عشرة أشخاص انقلب. واستجابت أطقم الطوارئ من إدارات بينها الإطفاء وشرطة سان دييجو وحرس الحدود والجمارك الأميركية وخفر السواحل، وتوجهت إلى مكان الحادث، ووجدت قاربي صيد مقلوبين وجثثاً هامدة متناثرة على مساحة نحو 366 متراً.

وأردف البيان أن طواقم الإنقاذ عثرت على ثمانية قتلى، بينما واصلت بعض الأجهزة عملية البحث صباح أمس.